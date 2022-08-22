ABD'de yine polis şiddeti: 3 polis açığa alındı
ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polis, otoparkta bir şüpheliyi öldüresiyle darbetti. Polisler, görüntünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından açığa alındı.
ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polis, 27 yaşındaki Randall Worcester'ı öldüresiye darbetti. Sosyal medyaya yayınlanıan darp görüntüsü, polis tarafından darbedilerek öldürülen George Floyd'u akıllara getirdi.
Arkansas eyaletinin Crawford bölgesinde polis tarafından öldüresiye dövülen Worcester, tutuklanmaya direnme, suç aleti bulundurma, haneye tecavüz, terör tehdidi ve ikinci derecede saldırı ile suçlandı.
POLİSLER AÇIĞA ALINDI
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.
Polisler görevden uzaklaştırılırken Arkansas Valisi Asa Hutchinson olayın araştırılacağını söyledi.
Crawford bölgesi şerifi Jimmy Damante, kavgayı başlatanın Worcester olduğunu ve tanık ifadelerinde de bu durumun yer aldığını söyledi.
Şerif Damante, Arkansas Eyalet Polisi'nin soruşturma başlattığını ve olaydaki 3 polisin açığa alınacağını da doğruladı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Üç isim için harekete geçildi
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!