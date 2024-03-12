ABD'de polis şiddeti telefon kamerasına yansıdı
ABD'nin New York şehrinde göçmen barınağında kalan Venezüelalı sığınmacılar polis şiddetine uğradı.
The New York Times'ın yayınladığı görüntülerde polislerin Queens'te bulunan bir barınakta 1 yaşındaki oğlunu tutan Venezüellalı bir göçmene şiddet uygulayıp şok tabancası kullandığı görülüyor.
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