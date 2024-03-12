ABD'de polis şiddeti telefon kamerasına yansıdı

ABD'nin New York şehrinde göçmen barınağında kalan Venezüelalı sığınmacılar polis şiddetine uğradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 23:10
ABD'de polis şiddeti telefon kamerasına yansıdı
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The New York Times'ın yayınladığı görüntülerde polislerin Queens'te bulunan bir barınakta 1 yaşındaki oğlunu tutan Venezüellalı bir göçmene şiddet uygulayıp şok tabancası kullandığı görülüyor.

 

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