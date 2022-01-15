ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.

AA
15 Ocak 2022 Cumartesi, 21:46
ABD'de rapçi Wavy Navy Pooh öldürüldü
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Yerel basındaki haberlere göre, 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.

Yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien yaşamını yitirdi.

Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.

Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.


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