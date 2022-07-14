ABD'de sel felaketi: 44 kişiden haber alınamıyor
ABD’nin Virginia eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 44 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Virginia'da 2 gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyaletin kuzeyinde yer alan Buchanan County’de 44 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Buchanan Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, belirtilen kişilerin yakınları tarafından iletişim kurulamadığı için yetkililere bildirildiği ve bunun kayıp oldukları anlamına gelmediği belirtildi.
HENÜZ CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Açıklamada, haber alınamayan kişilerin yerini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.
Virginia Acil Durum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hatlarda hasar meydana gelmesi sonucu bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi. Alt yapının ve yollarında da zarar gördüğü selde açıklamaya göre en az 100 evde hasar meydana geldi.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Virginia Valisi Glenn Youngkin, sel nedeniyle acil durum ilan etti. Youngkin yaptığı açıklamada, "Buchanan County’deki Virginialıların, bu fırtınadan etkilenenlere yardım etmek için tüm imkanları kullandığımızı bilmelerini istiyorum. Durumu değerlendirmeye devam ederken, ilk yardım ekiplerimize ve sahadaki personelimize devam eden operasyonlarda bize yardım ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Video Haberler
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez Bankası’ndan ‘Dolarını sat’ telefonu
- İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Bankacılardan 'dolar/TL' yorumu
- 'Deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?'
- İzmir’de çiftlik evinde cinayet
- 'Süper Ay', görsel şölen sundu
- 'Çok başarılı olacağıma inanıyorum'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- 'Birden fazla itiraf var...'
- SADAT'çıdan gölge İçişleri