ABD'de siber saldırı: Sağlık hizmetleri aksadı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 09:57

Güncelleme: 05.08.2023 - 09:57

Siber saldırılar ve veri korsanlığı son yıllarda küresel çapta artış göstermeye devam ediyor.

ABD'de gerçekleştirilen bir siber saldırı, hastanelerin bilgisayar sistemlerini bozarak birçok eyalette acil servislerin kapanmasına ve ambulansların başka yerlere yönlendirilmesine neden oldu.

Güvenlik uzmanları sorunun boyutunu belirlemek ve çözmek için çalışırken, birçok birinci basamak sağlık hizmeti iki gün kapalı kaldı.

Olay, Perşembe günü, Kaliforniya, Teksas, Connecticut, Rhode Island ve Pennsylvania'da hastane ve klinikleri bulunan Prospect Medical Holdings tarafından işletilen tesislerde başladı.

Şirket, "Bunu öğrendikten sonra, sistemlerimizi korumak için çevrimdışı hale getirdik ve üçüncü taraf siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattık. Soruşturmamız devam ederken, mümkün olan en kısa sürede normal faaliyetlerimize dönmek için özenle çalışırken hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmış durumdayız" açıklamasında bulundu.

Siber saldırı, çeşitli eyaletlerdeki tıbbi tesislerde kaosa neden oldu. Connecticut'ta Manchester Memorial ve Rockville General hastanelerinin acil servisleri Perşembe günü kapalı kaldı ve hastalar yakındaki diğer tıp merkezlerine yönlendirildi.

FBI, "kolluk kuvvetleri ve mağdur kuruluşlarla" birlikte olduğunu, ancak devam eden bir soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamayacağını duyurdu.