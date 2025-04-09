ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Virginia eyaletinin kuzeydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:54

Eyaletin Spotsylvania bölgesinde Şerif Ofisi Sözcüsü Elizabeth Scott'ın açıklamasına göre, yerel saatle 17.30'da silahlı saldırı ihbarı yapıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edilirken, saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve halka bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldığı bildirildi.

Suç mahalline çok sayıda müfettişin görevlendirildiği ve şüphelilerin arandığı belirtildi.

Spotsylvania, ABD'nin başkenti Washington'un yaklaşık 100 kilometre güneybatısında yer alıyor.

 


Etiketler: #ABD #silahlı saldırı

İlgili Haberler

ABD'den Çin'e yeni misilleme: Rekor oranda vergi devrede!

ABD'den Çin'e yeni misilleme: Rekor oranda vergi devrede!
ABD yönetimi, iki üniversitenin fonlarını dondurdu

ABD yönetimi, iki üniversitenin fonlarını dondurdu
Çin’in 'kariyer' tuzakları: ABD’li yetkililer hedefte

Çin’in 'kariyer' tuzakları: ABD’li yetkililer hedefte
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler