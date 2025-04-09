ABD'den Çin'e yeni misilleme: Rekor oranda vergi devrede!

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi yeniden tırmandı. Washington yönetimi Pekin’in adımlarına yanıt olarak yeni bir karar aldı. Gelişmenin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri etkilemesi bekleniyor.

ABD'den Çin'e yeni misilleme: Rekor oranda vergi devrede!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:50

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Çin'in misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre söz konusu ek vergi tarifesi yarından itibaren geçerli olacak. Beyaz Saray alınan kararın Çin’in uyguladığı karşı önlemlere yanıt niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

NE YAŞANMIŞTI?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine yönelik ek vergileri kaldırmaması durumunda mevcut tarifelerde yüzde 50 oranında artışa gideceğini açıklamıştı. Pekin yönetimi ise yüzde 34’lük misilleme vergilerini kaldırmayacağını belirtmişti.


Etiketler: #Donald Trump #Çin #ABD #Gümrük vergisi

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