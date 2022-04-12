New York metro istasyonunda silahlı saldırı: Patlayıcı bulundu
New York'ta metroda birden fazla kişi vuruldu, tren seferleri durduruldu. Öte yandan, bölgede patlayıcıların da bulunduğu kaydedildi.
Reuters'ın haberine göre, ABD'de New York'ta metroda birden fazla kişi vuruldu, tren seferleri durduruldu.
PATLAYICI BULUNDU
Öte yandan, bölgede patlayıcıların da bulunduğu kaydedildi.
Video Haberler
- 'Bunların içindeydim, lanet olsun'
- Babacan, ODTÜ'ye giremedi
- Kılıçdaroğlu'ndan Et ve Süt Kurumu çıkışı
- Oteline yürüyordu, kurşunların hedefi oldu
- Köpekleri 4 gün arayla ikinci kez zehirlediler
- Adanalı kebapçıdan uzaya 'boru kebabı' gönderme denemesi
- İETT şoförü, 75 yaşındaki yolcuyu darbetti iddiası
- 150 hane tehdit altında: Mahalle santim santim kayıyor
- Adanalı kebapçıdan uzaya boru kebabı gönderme denemesi
- Teknik direktör maçı kaybedince kadın hakeme kafa attı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şiddetli rüzgar hastanenin çatısını uçurdu
- Bu fiyatlarda otobüse binilir mi
- Rıdvan Dilmen'den TFF Başkanlığı açıklaması
- FETÖ'nün 'ev ablasına' 7 yıl 6 ay hapis
- İzmir, sanata doyacak
- Beşiktaş'tan Sörloth ve Talisca sözleri!
- Ortağına 'asitli' saldırıda bulunan kişi tutuklandı
- Mahkeme, HES projesini iptal etti
- İşte nedeni: Pembeye bürünen göl, kahverengi oldu
- İngiltere'de Boris Johnson'ın cezası belli oldu