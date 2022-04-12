New York metro istasyonunda silahlı saldırı: Patlayıcı bulundu

New York'ta metroda birden fazla kişi vuruldu, tren seferleri durduruldu. Öte yandan, bölgede patlayıcıların da bulunduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 16:34
New York metro istasyonunda silahlı saldırı: Patlayıcı bulundu
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Reuters'ın haberine göre, ABD'de New York'ta metroda birden fazla kişi vuruldu, tren seferleri durduruldu.

PATLAYICI BULUNDU

Öte yandan, bölgede patlayıcıların da bulunduğu kaydedildi.


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