ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü
ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.
ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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