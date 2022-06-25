Uzmanı uyardı: Yaz sıcaklarında bebek ve çocuklarınızın beslenmesine dikkat edin

25 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Yaz döneminde ailelerin dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, “Yaz döneminde özellikle 10-16 saatleri arasında bebek ve çocukların uzun süre güneşe maruz kalmaları sakıncalı. Güneşe çıkmadan önce güneş koruyucu krem kullanılmalı. Yalnız 6. aydan önce güneş kremi kullanılmasını tavsiye etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Bebeklerin ne zaman denize girebileceği konusuna da değinen Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, “Ailelerin en çok merak ettiği konulardan birisi de bebeklerini ne zamandan itibaren denize sokabilecekleri konusu. 2.aydan önce bebeklerin denize sokulması uygun değil” ifadelerini kullandı.