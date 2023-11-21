ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: İntihar etti
ABD'nin Ohio kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenleyen kişi, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.
Yerel polis yaptığı açıklamada, Walmart isimli ABD'nin en büyük zincir süpermarketleri şubesine giren saldırganın 4 kişiyi silahla ateş ederek yaraladığını belirtti.
Saldırganın daha sonra intihar ettiğini aktaran polis, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.
Police on scene of a #shooting that occurred at the Walmart in Beavercreek this evening.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 21, 2023
The building has been cleared and secured.
There is no active threat at this time. #Beavercreek #Ohio #BREAKING pic.twitter.com/SniKX553NU
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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