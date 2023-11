ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: İntihar etti

Yerel polis yaptığı açıklamada, Walmart isimli ABD'nin en büyük zincir süpermarketleri şubesine giren saldırganın 4 kişiyi silahla ateş ederek yaraladığını belirtti.

Saldırganın daha sonra intihar ettiğini aktaran polis, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Police on scene of a #shooting that occurred at the Walmart in Beavercreek this evening.

There is no active threat at this time. #Beavercreek #Ohio #BREAKING