ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: İntihar etti

ABD'nin Ohio kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenleyen kişi, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 14:36
ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: İntihar etti
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Yerel polis yaptığı açıklamada, Walmart isimli ABD'nin en büyük zincir süpermarketleri şubesine giren saldırganın 4 kişiyi silahla ateş ederek yaraladığını belirtti.

Saldırganın daha sonra intihar ettiğini aktaran polis, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.


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