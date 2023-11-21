ABD donanmasına ait uçak pisten çıkıp denize düştü

ABD donanmasına ait bir uçak, Hawaii'de iniş yaptığı askeri üssün pistini aşıp 9 mürettebatıyla denize düştü. Mürettebatın kıyıya çıkmayı başarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 12:29
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ABD donanmasına ait Boeing P-8 Poseidon uçağı, iniş yaptığı Hawaii Deniz Piyadeleri Üssü’nde pisti aşarak Kaneohe Körfezi'ne düştü. Uçaktaki 9 donanma personeli kıyıya çıkmayı başarırken, kazada yaralanan olmadı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi.

Çevreyi korumak amacıyla uçağın denize düştüğü alana yüzer bariyer yerleştirildi. Deniz Piyadeleri Sözcüsü Orlando Perez ise yaptığı açıklamada, rutin eğitimde olan uçağın pistten çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

P-8A genellikle denizaltı keşif ve istihbarat çalışmaları için kullanılıyor.


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