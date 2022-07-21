ABD'de terk edilmiş kamyonda göçmenlerin ölmesiyle ilgili 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı

21 Temmuz 2022 Perşembe, 16:15

ABD'nin Teksas eyaletindeki davaya bakan jüri, 46 yaşındaki Homero Zamorano Jr. ve 28 yaşındaki Christian Martinez'i "ölümle sonuçlanan yasa dışı yollardan göçmenleri taşımak ve göçmenleri taşımak için komplo kurmakla" suçladı.

Şüphelilerin duruşmaya kadar gözaltında kalacağı belirtildi.

Martinez'in avukatı David Shearer, iddianame hakkında yorum yapmayı reddetti.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, polis memurları, kamyonun sürücüsü olduğu tahmin edilen Zamorano'yu yakındaki bir çalılıkta saklandığını gördükten sonra gözaltına aldı.

Zamorano'nun cep telefonu incelemesi, Martinez ile kaçakçılıkla ilgili aramalarını ortaya çıkardı.

Savcılığın iddianamesine göre, Zamorano'nun tarifi, güvenlik kamerasına yakalan TIR sürücüsü ile eşleşiyor.

NE OLMUŞTU?

Yerel yetkililer, 28 Haziran’da San Antonio'da terk edilmiş bir kamyonda 50 göçmenin cesedinin bulunduğunu, 4'ü çocuk 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.

Daha sonra kamyonda hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirilmişti.

Göçmenlerin, yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı belirtilmişti.