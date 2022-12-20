ABD'de tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu
ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan bir tuzlu su üretim tesisinde, çalışan işçiler tarafından insan kalbi bulundu. Kalbin, bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde bulunan bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu.
Tennessee Soruşturma Bürosu işçilerin kalbi geçtiğimiz perşembe günü Nashville'in yaklaşık 90 kilometre güneybatısındaki McEwen'de devlete bağlı bir tuz tesisinde bulduğunu söyledi.
Yapılan açıklamada, "Kalbin ilk muayenesinde bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayın anlaşılması için ek DNA testi yapılacak. Soruşturma devam ediyor" denildi.
Humphreys Şerifi Chris Davis ise olayın ardından yaptığı açıklamada, "32 yıldır kolluk kuvvetleriyim. Bu olayın şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şeyler arasında ilk 5'te olduğunu söyleyebilirim" dedi.
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