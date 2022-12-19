Rus generale suikast iddiası: ABD'li yetkililer detayları açıkladı
Ukrayna'nın, ABD tarafından uyarılmasına rağmen Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u cephe hattına yaptığı "gizli bir ziyaret sırasında öldürmeye çalıştığı" iddia edildi.
New York Times'ın aktardığına göre ABD'li yetkililer, Rusya'nın, "savunmasını güçlendirmek ve zor durumdaki askerlerinin moralini yükseltmek için üst düzey generallerini savaşın ön cephesine göndermeye başladığını" ileri sürdü.
Nisan ayında Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un cepheye gittiği belirtilen haberde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'yı Gerasimov'un öldürülmesinin "çatışmayı keskin bir şekilde tırmandırabileceği" konusunda uyardığı bildirildi.
Üst düzey ABD'li yetkililer, Beyaz Saray ile görüştükten sonra Ukraynalılardan Gerasimov'a saldırıyı "iptal" etmelerini istedi.
NYT'ye konuşan üst düzey ABD'li yetkili, "Onlara bunu yapmamalarını söyledik, 'Bu kadarı da fazla' dedik" ifadelerini kullandı.
Ancak, Ukraynalı askeri yetkililerin, ABD'ye Gerasimov'u öldürmek için "çok önceden plan yaptıklarını" söyledikleri belirtildi.
"ABD İLE RUSYA ARASINDA BİR SAVAŞ BAŞLATMAK İSTEMİYORUZ"
Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmeye kararlı olduklarını belirterek, "ABD ile Rusya arasında bir savaş başlatmak istemediklerini" dile getirdi.
Ukrayna ordusunun Rus generallere yönelik son saldırıların ardından üst düzey Rus komutanların cephe hattına yaptıkları ziyaretleri azalttıkları bildirildi.
Yetkililer, bu gelişmenin, ABD'li yetkililerin Rus generallerin Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımını tartıştıklarını açıklamasının ardından geldiği kaydedildi.
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