ABD'de üniversitelerden 'Trump' çağrısı: 'Kampüse dönün'
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ilk dönemine benzer şekilde bazı ülkelere seyahat ve vize yasağı getirebileceğinden endişe eden bazı üniversitelerin uluslararası öğrencilerine "Trump göreve başlamadan kampüse dönün" çağrısı yaptığı belirtildi.
ABD'de 1,1 milyondan fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitelerin bazıları, Trump'ın görevi devraldıktan sonra yaşanabilecek gelişmelere karşı şimdiden tedbir almaya başladı.
CNN'in derlediği bilgilere göre, en fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan New York Üniversitesi (NYU) başta olmak üzere Cornell Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi gibi birçok büyük üniversitenin yönetimi, öğrencilerini Trump dönemi konusunda uyardı.
20 OCAK'TAN ÖNCE DÖNMELERİ İSTENDİ
Halen kış tatilinde olan uluslararası öğrencileri, 20 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek yemin töreninden önce ABD'ye dönmeleri konusunda uyaran üniversiteler, bu süreçte Trump'ın seyahat ve vize yasağı getirebileceği konusundaki endişelerini aktardı.
2017'de başkanlık koltuğuna oturduğu dönemde bazı ülkelere seyahat yasağı getiren Trump'ın uygulamalarına atıf yapan üniversite yönetimleri, yeni dönemde neyle karşılaşacaklarından emin olmadıklarını belirterek öğrencilerden kampüse 20 Ocak'tan önce dönmelerini istedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Aile salona alınmadı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- 'Lösemiyle mücadele ediyor... Yaşama şansı yüzde 50'
- 'AZAL uçağı düşürüldü' dediler... Kimi işaret ettiler?
- ‘Nerede görülmüş milletvekiline küfrettiği?’