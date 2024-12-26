ABD'de üniversitelerden 'Trump' çağrısı: 'Kampüse dönün'

Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:27

Güncelleme: 26.12.2024 - 22:27

ABD'de 1,1 milyondan fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitelerin bazıları, Trump'ın görevi devraldıktan sonra yaşanabilecek gelişmelere karşı şimdiden tedbir almaya başladı.

CNN'in derlediği bilgilere göre, en fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan New York Üniversitesi (NYU) başta olmak üzere Cornell Üniversitesi ve Güney California Üniversitesi gibi birçok büyük üniversitenin yönetimi, öğrencilerini Trump dönemi konusunda uyardı.

20 OCAK'TAN ÖNCE DÖNMELERİ İSTENDİ

Halen kış tatilinde olan uluslararası öğrencileri, 20 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek yemin töreninden önce ABD'ye dönmeleri konusunda uyaran üniversiteler, bu süreçte Trump'ın seyahat ve vize yasağı getirebileceği konusundaki endişelerini aktardı.

2017'de başkanlık koltuğuna oturduğu dönemde bazı ülkelere seyahat yasağı getiren Trump'ın uygulamalarına atıf yapan üniversite yönetimleri, yeni dönemde neyle karşılaşacaklarından emin olmadıklarını belirterek öğrencilerden kampüse 20 Ocak'tan önce dönmelerini istedi.