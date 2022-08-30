ABD'de yaşlı bakımevinde öldüren dikkatsizlik
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan yaşlı bakımevinde bulaşık deterjanı içirilen kişi hayatını kaybetti.
ABD'de bir yaşlı bakımevinde kalanlara bulaşık deterjanının içecek sanılarak içirilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
ABD basını, ülkenin Kalifornia eyaletinde bulunan San Mateo kentindeki Atria Park Yaşlı Bakımevi'nden yapılan açıklamaya yer verdi.
Açıklamaya göre, bakımevi çalışanları içecek sandıkları bulaşık deterjanını burada kalan 3 kişiye ikram etti.
Deterjanı içenlerden birinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili yerel yetkililerle çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada, ilgili çalışanların görevden uzaklaştırıldıkları bilgisi verildi.
Diğer yandan, ABD basınına açıklama yapan Marcia Cutchin adlı bir kadın, hayatını kaybeden kişinin 93 yaşındaki annesi Gertrude Elizabeth Murison Maxwell olduğunu söyledi.
Cutchin, ağzı ve boğazında su dolu kabarcıklar olan annesinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Bakımevinin kendisine, deterjanın içeriğinde "alkali temizleme solüsyonu" olduğunu söylediğini aktaran Cutchin, annesinin demans hastası olduğuna dikkati çekti.
Cutchin, annesinin 8 çocuğu ve 20 torunu olduğunu dile getirdi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den istifa etti, Erdoğan'a çağrı yaptı
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- Bilet var koltuk yok
- Hakim ve savcılar için 'AKP' iddiası
- FOX TV eski Ankara temsilcisinden 'Küçükkaya' çıkışı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Sedat Peker MEB’in Nesrin’ine uzandı
- Kapatıyor!
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Öve öve bitiremedi: Ben böylesini görmedim...