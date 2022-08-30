Suudi Arabistan'da sosyal medya kullanan kadına 45 yıl hapis cezası
Suudi Arabistan'da, Nurah bin Said el Kahtani isimli kadına sosyal medyayı “kamu düzenini bozacak şekilde kullanmak” gerekçesiyle 45 yıl hapis cezası verildi.
Suudi Arabistan terör mahkemesi, Nurah bin Said el Kahtani’ye “interneti Suudi Arabistan’ın toplumsal dokusunu bozacak şekilde kullanmak” gerekçesiyle 45 yıl hapis cezası verdi.
The Guardian'ın haberine göre, insan hakları grubu Dawn (Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi) Körfez Bölgesi Direktörü Abdullah Alaoud, Kahtani’nin “yalnızca görüşlerini Twitter’da paylaşmak” nedeniyle cezalandırıldığını söyledi.
Dawn, Nurah bin Said el Kahtani'ye verilen ceza belgelerine, doğrulanmış Suudi kaynaklardan eriştiklerini söyledi.
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