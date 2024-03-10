ABD'de yaz saati uygulaması başladı

ABD'de cumartesiyi pazara bağlayan gece saatler 1 saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçildi.

AA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:51
ABD'de yaz saati uygulaması başladı
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ABD'de cumartesiyi pazara bağlayan gece saatler 02.00'de 1 saat ileri alındı.

Son yıllarda yaz-kış saati uygulaması tartışılan ABD'de başını Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun çektiği bir grup senatör, cuma günü daha önce gündeme taşıyıp kabul ettirdikleri kalıcı yaz saati uygulaması tasarısını yeniden gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rubio, yılda iki kez saat dilimi değiştirmenin "saçma ve yanlış bir uygulama" olduğunu savundu ve kalıcı olarak yaz saatine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio sponsorluğunda ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin yasa tasarısını 15 Mart 2022'de oy birliği ile kabul etmiş, ancak tasarı, Temsilciler Meclisinde gündeme alınıp oylanmamıştı.

ABD'de yaz saati uygulaması 3 Kasım 2024'te sona erecek ve saatler 1 saat geri alınacak.


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