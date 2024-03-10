ABD helikopteri sınırda düştü

ABD-Meksika sınırında devriye gezen helikopter düştü. Yaşanan olay sonucunda, 3 kişi öldü.

DHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 16:18
ABD helikopteri sınırda düştü
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ABD’nin Texas eyaletinde Meksika sınırına yakın bölgede sınır destek görevi yapan bir askeri helikopter düştü. İki ABD askerinin ve bir sınır devriye polisinin öldüğü, bir askerin ise yaralandığı açıklandı.

Olayla ilgili dün açıklama yapan Ortak Görev Gücü Kuzey Komutası yetkilileri, “Federal Güneybatı sınır destek misyonuna tahsis edilen bir UH-72 Lakota helikopteri, bugün Teksas'ın Rio Grande Şehri yakınlarında havacılık operasyonları yürütürken düştü. 2 asker ve bir ABD Sınır Devriyesi öldü. Bir asker yaralandı. Ölenlerin isimleri yakınlarına haber verilmeden açıklanmayacak. Kazanın nedeni araştırılıyor” dedi.

Rio Grande kenti polisi dün olayla ilgili ilk açıklamayı yaparak içinde 4 kişi olduğuna inanılan bir helikopter kazasına yardımcı olduklarını belirtmişti. 


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