ABD'de Yemin Bekçileri'nin listesi basına sızdı. Gruba bağlı polisler, askerler ve kamu görevlileri var
ABD'de hükümet karşıtı aşırı sağ grup Oath Keepers'ın (Yemin Bekçileri) üye listesi sızdı. Listede, yüz kişiden fazla askeri personelle birlikte yaklaşık dört yüz mevcut kolluk görevlisinin ve bin kişiden fazla eski memurun gruba bağlı olduğu ortaya çıktı.
ABD'de yeni bir rapor, ülkedeki yüzlerce kamu görevlisi, polis memuru ve askerin "Oath Keepers" isimli aşırı sağcı grupla ilişkili olduğunu ortaya koydu.
BBC'nin haberine göre, aşırılıkla mücadele örgütü İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (ADL), Oath Keepers üyelik listelerinden sızdırılan isimleri, kamu kayıtları ve sosyal medya ile karşılaştırdı.
ADL'nin raporunda, yüzlerce kamu görevlisi, polis memuru ve askerin grupla ilişkili olduğu belirtildi.
Kolluk kuvvetlerinde ve orduda aşırılıkçı ideolojinin varlığına ilişkin yeni endişeleri gündeme getiren raporda, sızdırılan verilerin analiziyle ülke genelinde kamu görevinde bulunan veya kasımda yapılacak ara seçimlere katılacak 81 kişinin belirlendiği aktarıldı.
Araştırmacılar ayrıca, şu anda hizmet veren yüz kişiden fazla askeri personelle birlikte yaklaşık dört yüz mevcut kolluk görevlisinin ve bin kişiden fazla eski memurun gruba bağlı olduğunu ortaya koydu.
Raporda, veri tabanındaki bazı kişilerin "gruba yalnızca başlangıçta katılmış olabileceği ve bazılarının kaydolduktan sonra grubu reddettiğine" dair bir uyarı yer aldı.
Bu isimlerin bazıları, gruba üye oldukları iddialarını reddetti.
Araştırmacılar, "Bununla birlikte, Oath Keepers'ın sızan listesinde temsil edilen bireylerin çeşitliliği, bu aşırılıkçı ideolojinin ne ölçüde kabul gördüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
ADL CEO'su Jonathan Greenblatt yaptığı açıklamada, "Oath Keepers, şiddetli bir hükümet karşıtı, şiddet yanlısı, aşırılık yanlısı bir gruptur" dedi.
"Oath Keepers", 6 Ocak 2021'de ABD’deki Kongre baskını soruşturmasında "isyana teşvik eden komplo kurmak" ile suçlanıyor.
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