ABD'deki barış yanlısı Yahudi grup, Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adayı kısa süre işgal etti

Yayınlanma: 07.11.2023 - 08:04

Güncelleme: 07.11.2023 - 08:05

Filistin'in özgürleştirilmesi amacını taşıdıklarını ve Siyonizmin ötesinde bir Yahudilik anlayışını benimsediklerini belirten JVP üyeleri, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, herkesi New York'un Liberty Island adasında bulunan meşhur Özgürlük Heykeli'nin önüne çağırdı.

Grup, X platformundan yaptığı duyuruda, "Yüzlerce Yahudi ve destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle adayı (Liberty Island) ele geçirerek acil oturma eylemi düzenliyor. Bizim adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz. Hayat kurtarmak için hemen ateşkes yapın" ifadelerine yer verdi.

Özgürlüğün simgesi olan heykelin önünde toplanan ve tamamı siyah tişört giyen kalabalık, "Hemen ateşkes yapılsın", "Bütün dünya seyrediyor, "Filistin özgür kalmalı" yazılı afişler taşıdı.

Barış yanlısı Yahudi grubun X'teki paylaşımı kısa sürede 880 binden fazla görüntülenmeye ulaşılırken 10 binin üzerinde beğeni topladı.

Göstericiler, tutuklanmamak için kısa süre içinde heykelin bulunduğu adayı terk etti.