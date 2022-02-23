ABD'deki mahkum kabul tesisi "ağır yaşam koşulları" ile suçlanıyor

23 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

ABD'de geçtiğimiz günlerde, Illinois eyaletinde bulunan yaklaşık 1.000 kişilik bir kabul tesisindeki mahkumların; fare, sinek ve hamamböceği istilası gibi "ağır yaşam koşullarına" maruz kaldıkları suçlaması ile bir dava açıldı.

Uptown Halk Hukuk Merkezi (UPLC) ve bir hukuk firması olan Jenner & Block tarafından Perşembe günü merkezin üst düzey yetkililerine karşı çevrimiçi olarak açılan davada Kuzey Kabul ve Sınıflandırma Merkezi için "haşerelerle dolu ve tehlikeli küfle kaplı" denildi.

UPLC Pazar günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Mahkumları insanlık dışı koşullarda yaşamaya zorlamak onların anayasal haklarının ihlalidir" dedi.

Chicago Sun-Times gazetesine göre, Illinois Cezaevi ve Rehabilitasyon Departmanı davayla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Illinois eyaletinin "yetişkin erkek kabul ve işlem ana merkezi" olan tesiste mahkumların kaldığı 24 birimde 1.800 yatak mevcut ve tesisin resmi internet sitesine göre buraya alınan suçlular, kalıcı bir kuruma nakledilmeden önce bekleme statüsünde bulunuyor.