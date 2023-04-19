Mesai arkadaşını vurmuştu: Antik kent cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:03

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:03

Emirdağ ilçesinde Amorium Antik Kenti’nde görev yapan güvenlik görevlileri Ebubekir Köksoy (36) ve R.S., arasında 17 Nisan günü nöbet meselesinden kaynaklı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.S., yanında getirdiği av tüfeği ile Köksoy’un üzerine ateş açtı. Ebubekir Köksoy, açılan ateşte olay yerinde yaşamını yitirdi.

ADLİYEYE YÜZÜ SARGILI ŞEKİLDE SEVK EDİLDİ

Açılan ateş sırasında R.S.’nin de yüzünden yaralandığı belirtildi. Olayın ardından Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesindeki evine kaçan R.S., Emirdağ ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlene takip sonrası yakalandı.

Şahıs daha sonra ekipler tarafından çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan R.S., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, R.S.’nin adliyeden çıkarılırken yüzünün sarkılı olması ise dikkatlerden kaçmadı.