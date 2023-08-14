ABD'deki uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü

Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:03

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:03

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen "Thunder Over Michigan" uçuş gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü.

Willow Run Havaalanı'ndan kalkan MiG-23 tipi bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü.

Federal Havacılık İdaresi, paraşütle uçaktan atlayarak bölgedeki Belleville Gölü'ne inen 2 pilotun hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıklarken, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, kazanın ardından uçuş gösterisinin sonlandırıldığı açıklandı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

