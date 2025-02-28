ABD'den Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilk açıklama

Yayınlanma: 28.02.2025 - 01:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 01:00

Terör örgütü PKK lideri Öcalan'ın “PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır” çağrısı kamuoyu ile paylaşıldı.

Çağrı tüm dünyada yankı uyandırırken Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

"YARDIMCI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

VOA Türkçe'ye konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, Öcalan'ın çağrısı hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Önemli bir gelişme ve bunun Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD’nin IŞİD’le mücadele ortakları konusunda Türk müttefiklerimizi yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz. (Bu gelişmenin) sorunlu bölgeye barışın getirilmesine yardımcı olacağına inanıyoruz."



