ABD'den BAE iddialarına yanıt: F-35 savaş uçakları ve İHA'lar...

15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:35

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) görüşmeleri askıya almayı planladığı haberlerinin ardından, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının (İHA) BAE'ye satışında ilerleme kaydetmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bir BAE yetkilisi, geçtiğimiz gün Reuters'a verdiği bilgide, BAE'nin 23 milyar dolarlık İHA ve diğer gelişmiş mühimmatları da kapsayan F-35 savaş uçağı satın alımı görüşmelerini askıya alacağına dair ABD'ye bilgi verdiğini ifade etmişti.

Yetkili, silah alımının BAE tarafından gözden geçirilmesinin sebebini "teknik gereklilikler, ülkedeki operasyonel kısıtlamalar ve maliyet/fayda analizi" olarak niteledi.

"EMİN OLMAK İSTİYORUZ"

Kuala Lumpur'da basın açıklaması yapan Blinken, Washington'ın bazı değerlendirmeler yapması gerektiğini söyleyerek, "Örneğin İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünün sağlanması için verdiğimiz sözü tuttuğumuzdan emin olmak istiyoruz; bu nedenle BAE'de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ortaklara satılacak ya da aktarılacak her teknolojinin detaylıca değerlendirmeden geçtiğinden emin olmak istiyoruz" dedi.

Blinken, "Ancak, BAE anlaşmayı sürdürmek istediği sürece bana göre ilerleme kaydetmeye hazırız" dedi.