ABD'den Bakan Süleyman Soylu'nun 'pis ellerini Türkiye'den çek' sözüne yanıt: Her türlü ima yanlış

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:37

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 19:20

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake için "Pis ellerini Türkiye'den çek" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

VOA'nın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Türkiye'nin "uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağı" olduğunu belirterek, "ABD hükümetinin Türkiye'yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır" dedi.

"HER TÜRLÜ İMA YANLIŞTIR"

Sözcü açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"ABD hükümetinin Türkiye’yi karıştırmaya yönelik çabalara katıldığı ya da destek verdiği şeklinde her türlü ima yanlıştır. Türkiye uzun geçmişe dayanan ve değerli bir NATO müttefiki ve ABD’nin güvenlik ortağıdır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışındaki ABD vatandaşlarının emniyeti ve güvenliğinden daha önemli bir önceliği yoktur. Yurtdışındaki ABD büyükelçilikleri ve konsoloslukları bölgede meydana gelen belirli olaylar ve değişikliklere ilişkin gerçek zamanlı olarak ABD vatandaşlarına bilgi vermek amacıyla uyarı yayınlarlar. Bu, ikili siyasi ya da ekonomik değerlendirmelere bakılmaksızın yapılır."

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ülkelerin son günlerde diplomatik misyonlarını kapatması üzerine konuşarak, Jeffrey Flake'i hedef aldı.

Soylu, "Amerikan Büyükelçisi'ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye'yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum. O pis ellerinizi, o maskeli, sırıtan yüzlerinizi Türkiye'nin üzerinden çekiniz. Bu kadar açık" dedi.