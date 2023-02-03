ABD savaş gemisi USS Nitze, Boğaz'a demirledi
Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait savaş gemisi USS Nitze, Dolmabahçe açıklarında demirledi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na Sarayburnu açıklarından girdi.
Gemiye Sahil Güvenlik ekipleri eşlik etti.
Mürettebatın Boğaz'da ilerleyiş sırasında güverteye çıktığı görüldü.
155 metre boyundaki gemi Dolmabahçe açıklarına demirledi.
ABD Büyükelçisi Jeffrey L.Flake'in gemiye ziyarette bulunacağı öğrenildi.
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