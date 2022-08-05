ABD'den Baltık Denizi'ne takviye: Çıkarma gemisi sevk edildi

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:23

Estonya Silahlı Kuvvetleri basın servisi, ABD Donanması'na bağlı çıkarma gemisi USS Gunston Hall'un bugün Estonya'ya geldiğini duyurdu.

Basın servisinden yapılan açıklamada, "ABD Donanması'na ait çıkarma gemisi USS Gunston Hall , Cuma günü Estonya'ya ulaştı . Gemide yaklaşık 2 bin denizci ve deniz piyadesi bulunuyor. Gunston Hall, Finlandiya Donanması ile birlikte 8 Ağustos'tan itibaren Baltık Denizi'nin kuzeyinde ve Hanko bölgesinde tatbikatlar gerçekleştirecek" denildi.

Estonya ordusu, tatbikatın amacının "Fin ve Amerikan Donanması arasında deniz piyadelerinin birlikte çalışabilirliğini geliştirmek" olduğunu belirtti.

Estonya Deniz Kuvvetleri Komutanı Jüri Saska, tatbikata ilişkin, "Baltık Denizi'ndeki tatbikatlara ve liman ziyaretlerine giderek artan katılımları dolayısıyla burada olduklarını açıkça gösteren müttefikleri selamlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.