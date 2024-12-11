ABD’den Blinken’in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 11.12.2024 - 19:44

Güncelleme: 11.12.2024 - 19:44

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Antony Blinken’in 11-13 Aralık’ta Ürdün ve Türkiye’ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Blinken’in Ürdün ve Türkiye’deki temaslarında “Geçiş süreci ve kurulacak yeni hükümetin, Suriye’deki azınlık haklarına saygı göstermesi, insani yardıma erişimi kolaylaştırması, Suriye’nin terörizm için üs olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının engellenmesi ve kimyasal silah stoklarının güvence altına alınarak güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiğini konuşacağını’’ belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

“Akabe ve Ankara’da Bakan Blinken, Suriye, İsrail, Gazze, Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere liderlerle bir araya gelecek. Bakan, ABD’nin, Suriye’de sorumlu ve temsil gücü yüksek bir hükümete doğru, kapsayıcı bir geçişi desteklemeye devam edeceğini yeniden ifade edecek. Geçiş süreci ve kurulacak yeni hükümetin, Suriye’deki azınlık haklarına saygı göstermesi, insani yardıma erişimi kolaylaştırması, Suriye’nin terörizm için üs olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının engellenmesi ve kimyasal silah stoklarının güvence altına alınarak güvenli bir şekilde imha edilmesi gerektiğini konuşacak. Bakan Blinken, bu geçiş süreci sırasında Suriye’nin komşularına ABD desteğini vurgulayacak ve bölgede yerinden edilmiş Suriyelilerin korunmaya devam etmesi gerektiğini ifade edecek.

“DEĞERLİ BİR NATO MÜTTEFİKİ OLAN TÜRKİYE’NİN…”

Ayrıca Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak bir ateşkese varılması, savunmasız Filistinli sivillere ek insani yardım sağlanması ve İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimim sona erdirilmesi için gösterilen çabaların sürdürülmesi gerekliliğine olan acil ihtiyacı tartışacak.

Akabe’de, Bakan Blinken, Ürdünlü üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek ikili meseleleri görüşecek ve ABD-Ürdün stratejik ortaklığının gücünün altını çizecek. Ayrıca, bu geçiş dönemi sırasında Ürdün de dahil olmak üzere ABD’nin Suriye’nin komşularının istikrarına olan desteğini vurgulayacak.

Ankara’da Bakan Blinken, terörle mücadele ve bölgesel istikrar gibi ortak öncelikler üzerinde devam eden ikili işbirliğini görüşmek üzere değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye’nin üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek.’’