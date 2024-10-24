Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 23:31

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, görüşmede, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkati çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini belirten Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.


Etiketler: #Hakan Fidan #ABD #gazze

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