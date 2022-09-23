ABD’den BM’ye Rusya eleştirisi: Açık mesaj verin

23 Eylül 2022 Cuma, 00:15

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, BM Güvenlik Konseyi'nde dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlıklı toplantıda konuştu.

Blinken, Rusya tarafından Ukrayna’da işlendiğini söylediği vahşetleri sıraladı ve benzeri “savaş suçları”nın daha fazlasının gelebileceğini öne sürdü.

Ukrayna’daki savaşın sadece ülkede ve Ukrayna halkında büyük yıkıma yol açmadığını, aynı zamanda Güvenlik Konseyini potansiyel kıtlıklar, iklim değişikliği ve yaygın yoksulluk dahil olmak üzere diğer küresel krizlerden uzaklaştırdığını kaydeden Blinken, Konsey üyelerinden Rusya’ya karşı, özellikle nükleer tehdit konusunda baskıları artırmalarını istedi.

Blinken, “Konseyin her üyesi, bu pervasız nükleer tehditlerin derhal durdurulması gerektiğine dair net bir mesaj göndermeli” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta başında yaptığı açıklamada, nükleer silah kapasitesine sahip ülkesinin topraklarının tehdit edilmesi halinde, ülkeyi ve halkını savunmak için “elindeki tüm imkanları kesinlikle kullanacağını” duyurmuştu.