ABD'den büyük operasyon: Uyuşturucu baronu El Mayo ve El Chapo'nun oğlu yakalandı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:08

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:10

Meksikalı uyuşturucu baronu Ismael "El Mayo" Zambada ve eski ortağı Joaquin "El Chapo" Guzman'ın oğlu, perşembe günü Teksas, El Paso'da ABD makamları tarafından tutuklandı. Zambada, Meksika'nın tarihindeki en etkili kaçakçılardan biri olup, El Chapo ile birlikte Sinaloa Karteli'ni kurmuştu. El Chapo, 2017 yılında ABD'ye iade edilerek maksimum güvenlikli bir hapishanede ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zambada ve Joaquin Guzman Lopez, ABD'ye büyük miktarlarda uyuşturucu, özellikle de 18-45 yaş arası Amerikalılar arasında önde gelen ölüm nedeni haline gelen fentanil taşıma suçlamalarıyla karşı karşıya. 70'lerinde olduğu tahmin edilen Zambada ve 30'larındaki Guzman Lopez, özel bir uçakla El Paso bölgesine indikten sonra tutuklandı.

SINALOA KARTELİ

El Chapo'nun dört oğlundan biri olan Guzman Lopez, babasının Sinaloa Karteli'ndeki fraksiyonunu miras aldı. Kardeşi Ovidio Guzman, geçen yıl tutuklanmış ve ABD'ye iade edilmişti. Sinaloa Karteli, son yıllarda ABD makamlarının en büyük hedefi haline geldi ve ABD'ye fentanil tedarik eden en büyük suç örgütü olarak suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Zambada ve Guzman Lopez'in "kartelin ölümcül fentanil üretim ve kaçakçılık ağlarının başında oldukları" suçlamalarıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Santa Teresa havaalanında çalışan bir kişi, perşembe günü bir Beechcraft King Air'in indiğini ve federal ajanların uçağın pistte beklediğini gördüğünü söyledi. İsmini güvenlik endişeleri nedeniyle paylaşmayan kişi, "İki kişi uçaktan indi ve sakin bir şekilde gözaltına alındı" dedi.

Zambada'nın yakalanması için ABD makamları 15 milyon dolar (yaklaşık 500 milyon TL) ödül koymuşken, Guzman Lopez'in başına 5 milyon dolar (yaklaşık 165 milyon TL) ödül konmuştu. Sinaloa karteli, ABD makamlarına göre, dünya genelinde 50'den fazla ülkeye uyuşturucu kaçıran ve Meksika'nın en güçlü iki organize suç grubundan biri olarak biliniyor.

İÇ ÇATIŞMALAR YAŞANABİLİR

Zambada ve El Chapo'nun oğulları, farklı nesillerden gelen kaçakçılar olup, farklı tarzlarda çalışıyorlar. Zambada, "eski usul" bir narkotik olarak bilinip, göz önünde olmaktan kaçınırken, El Chapo'nun oğulları, dikkat çekmeyi seven ve kartelde yükselirken dikkat çeken narkotikler olarak biliniyor. El Chapo'nun oğulları, Zambada'ya kıyasla daha şiddetli ve çabuk öfkelenen bir üne sahip.

Zambada ve El Chapo'nun oğulları arasındaki ilişki, 2017'de El Chapo'nun iade edilmesinden bu yana gergin. Zambada ve Guzman Lopez'in tutuklanması, Sinaloa eyaletinin kuzeyinde istikrarsızlık veya hatta şiddet yaratabilir. Daha önce önemli kartel liderlerinin tutuklanması, güç boşlukları oluşturarak örgütler içinde ve rakipler arasında önemli iç çatışmalara yol açmıştı.

Brookings Enstitüsü'nden Meksika güvenliğini yakından izleyen araştırmacı Vanda Felbab-Brown, "Bu olasılık kesinlikle çok büyük" dedi.

ABD'NİN FENTANİL İLE MÜCADELESİ

ABD makamları, Zambada ve Guzman'ın oğullarına yönelik yeni suçlamalarla son bir yıl içinde yeni iddianameler hazırladı. Bu suçlamalar, fentanil kaçakçılığı ve suç örgütlerinin işlettiği yasa dışı laboratuvarlara kimyasal tedarikini içeriyor. Kartel, on yıllar boyunca dünya genelinde uyuşturucu taşımak ve Sinaloa'daki üslerine sıkı şekilde düzenlenen kimyasalları tedarik etmek için sofistike tedarik zincirleri kurmuştu.

Perşembe günü erken saatlerde Reuters, Çinli satıcılardan çevrimiçi olarak fentanil öncüsü kimyasalların inanılmaz derecede kolay ve ucuz bir şekilde satın alınabildiğini ve Kuzey Amerika'daki adreslere kapıdan kapıya teslim edildiğini ortaya koyan bir araştırma yayınladı.

Adalet Bakanı Garland, "Fentanil, ülkemizin karşılaştığı en ölümcül uyuşturucu tehdididir ve Adalet Bakanlığı, topluluklarımızı zehirlemekten sorumlu olan her bir kartel lideri, üyesi ve işbirlikçisi hesap verene kadar dinlenmeyecek" dedi.