ABD'den Çin'e mesaj: Çatışma arayışında değiliz, rekabet edebiliriz
Pentagon, ABD'nin gereksiz çatışmalara girmeden Çin ile rekabet edebileceğini duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gündeme ilişkin konuştu.
Sabrina Singh, ABD'nin gereksiz çatışmalardan kaçınarak Çin ile rekabet edebileceğini söyledi.
Singh, "Açıkçası biz Çin ile bir çatışma arayışında değiliz. Rekabet edebiliriz ama aynı zamanda bunu büyüyen bir zorluk olarak görüyoruz" dedi.
ABD'nin Çin ile çatışmak gibi bir niyeti olmadığını belirten Singh, düzenli bir diyalog sürdürerek iletişim kanallarını açık tutmanın önemine işaret etti.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Akşener'den sert yanıt!
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt