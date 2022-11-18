ABD'den Çin'e mesaj: Çatışma arayışında değiliz, rekabet edebiliriz

18 Kasım 2022 Cuma, 10:47

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gündeme ilişkin konuştu.

Sabrina Singh, ABD'nin gereksiz çatışmalardan kaçınarak Çin ile rekabet edebileceğini söyledi.

Singh, "Açıkçası biz Çin ile bir çatışma arayışında değiliz. Rekabet edebiliriz ama aynı zamanda bunu büyüyen bir zorluk olarak görüyoruz" dedi.

ABD'nin Çin ile çatışmak gibi bir niyeti olmadığını belirten Singh, düzenli bir diyalog sürdürerek iletişim kanallarını açık tutmanın önemine işaret etti.