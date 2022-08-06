ABD'den Çin'e mesaj: Küresel konuları rehin tutmayın
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in önemli küresel konulardaki görüşmeleri "rehin" tutmaması gerektiğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo, çevrim içi görüştü.
Antony Blinken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'in ABD ile birçok konuda iş birliğini sona erdirme kararına değindi.
Blinken, "Küresel meseleler hususunda iki ülke arasındaki farklılıklar nedeniyle ortak çalışmayı rehin tutmamamız gerekir" dedi
Blinken, diğer ülkelerin, insanların hayatı ve geçim kaynağı açısından büyük önem taşıyan konularda "çalışmanın sürdürülmesini" beklediğine dikkat çekerek, iklim değişikliği gibi kilit noktadaki iş birliğini durdurmanın ABD'yi değil dünyayı cezalandırdığını söyledi.
Blinken, Çin'in Tayvan açıklarında düzenlediği tatbikata atıfta bulunarak, balistik füzeler fırlatmanın tehlikeli ve istikrarı bozucu bir eylem olduğunu vurguladı.
Blinken ayrıca, Tayvan Boğazı'nın Güney Çin Denizi gibi kritik bir su yolu olduğunu belirterek, bu nedenle boğazda olan her şeyin tüm bölgeyi etkilediğini söyledi.
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı.
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