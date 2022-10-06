ABD'den Çin'e meydan okuma: Olası Tayvan işgalinde Çin ablukasını kırarız

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:35

ABD Pasifik Filosu Komutanı Amiral Samuel Paparo, ABD ve Çin arasında gerilimlere neden olan Tayvan'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samuel Paparo, Çin'in, Tayvan'ın kontrolünü izole ederek ele geçirmesi durumunda, ABD'nin "ablukanın üstesinden gelebileceğini" savundu.

Paparo, Savunma, Çin'in olası Tayvan müdahalesiyle ilgili, "Kesinlikle denizde abluka uygulayabilecekleri gemi sayısına ve kapasiteye sahipler" dedi.

"ABD ve müttefiklerinin Tayvan üzerindeki Çin ablusını kırma yeteneği var mı?" sorusuna Paparo, güçlü bir şekilde "Evet" yanıtını verdi.

Paparo, ABD'nin hava, deniz ve kara gibi tüm alanlarda daha fazla ateş gücü sağlama yeteneği olduğunu belirterek, "Ülkemizin, tek başına böyle bir ablukayı kırmak için her türlü yeteneğe sahip olduğunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Paparo ayrıca, "ABD'nin kilit alanlardaki üstünlüğü, ablukayı kırma yeteneğimize güvenmemi sağlıyor" diye konuştu.