ABD'den Çin'e meydan okuma: Olası Tayvan işgalinde Çin ablukasını kırarız
ABD'li Amiral Paparo, Çin'in olası Tayvan işgalinde, ABD'nin bu ablukayı kıracağına inandığını söyledi.
ABD Pasifik Filosu Komutanı Amiral Samuel Paparo, ABD ve Çin arasında gerilimlere neden olan Tayvan'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Samuel Paparo, Çin'in, Tayvan'ın kontrolünü izole ederek ele geçirmesi durumunda, ABD'nin "ablukanın üstesinden gelebileceğini" savundu.
Paparo, Savunma, Çin'in olası Tayvan müdahalesiyle ilgili, "Kesinlikle denizde abluka uygulayabilecekleri gemi sayısına ve kapasiteye sahipler" dedi.
"ABD ve müttefiklerinin Tayvan üzerindeki Çin ablusını kırma yeteneği var mı?" sorusuna Paparo, güçlü bir şekilde "Evet" yanıtını verdi.
Paparo, ABD'nin hava, deniz ve kara gibi tüm alanlarda daha fazla ateş gücü sağlama yeteneği olduğunu belirterek, "Ülkemizin, tek başına böyle bir ablukayı kırmak için her türlü yeteneğe sahip olduğunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.
Paparo ayrıca, "ABD'nin kilit alanlardaki üstünlüğü, ablukayı kırma yeteneğimize güvenmemi sağlıyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Hasta kadını korkutup yüzüne para saçtılar
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu