ABD'den Çin'e tepki: Ciddi endişe duyuyoruz

Yayınlanma: 14.10.2024 - 10:47

Güncelleme: 14.10.2024 - 10:47

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'in, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin "Ulusal Gün" konuşmasına tatbikatla karşılık vermesinin "yersiz" olduğunu ve bu tür "askeri kışkırtmaların" gerilimi tırmandırma riski taşıdığını vurguladı.

ABD'nin, Çin ordusunun, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası çevresinde yaptığı müşterek askeri tatbikattan ciddi endişe duyduğunu aktaran Miller, Çin'i itidalli davranmaya ve bölgede barış ile istikrarı sarsabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Miller, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin faaliyetlerini takip etmeyi, ortak kaygılarımızla ilgili müttefik ve ortaklarımızla yakın iletişimde olmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklama, Çin ordusunun, Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde müşterek askeri tatbikata başladığı belirtilmişti.

Komutanlık Sözcüsü Li Şi, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını, uçak ve gemilerin "çoklu yönlerden Ada'ya yaklaşacağını ve müşterek saldırılar icra edeceğini" bildirmişti.