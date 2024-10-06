Tayvan liderinden Çin'e rest: Ana vatanımız olması imkansız

Yayınlanma: 06.10.2024 - 12:31

Güncelleme: 06.10.2024 - 12:31

Tayvan lideri Lai Ching-te, Tayvan'ın 10 Ekim'deki ulusal gün kutlamaları öncesinde bir etkinlikte konuştu.

Lai, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ın ana vatanı olmasının “imkansız” olduğunu, çünkü Tayvan'ın daha eski siyasi köklere sahip olduğunu söyledi.

Çin'in, Tayvan üzerindeki egemenlik iddialarını reddeden Lai Ching-te, “adanın, Çin Cumhuriyeti adında bir ülke olduğunu ve kökenlerinin son imparatorluk hanedanını deviren 1911 devrimine kadar uzandığını” söyledi.

Lai, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1 Ekim'de 75. yıldönümünü kutladığını ve birkaç gün sonra Çin Cumhuriyeti'nin 113. doğum günü olacağını belirtti.

Lai, “Dolayısıyla, yaş bakımından Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin Cumhuriyeti halkının ana vatanı olması kesinlikle mümkün değildir. Aksine, Çin Cumhuriyeti, 75 yaşın üzerinde olan Çin Halk Cumhuriyeti halkının anavatanı olabilir. Bu kutlamaların en önemli anlamlarından biri de egemen ve bağımsız bir ülke olduğumuzu unutmamamız gerektiğidir” dedi.