ABD'den Çin'i kızdıracak adım: Savaş gemilerini ve uçaklarını Tayvan Boğazı'ndan geçirecek

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:51

ABD, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Çin'in ada üzerindeki askeri tehditlerinin artırmasına karşı, bölgedeki askeri varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.

Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, "Pekin'in istikrarı bozmaya yönelik çabalarına karşı, Tayvan'a destek için sakin ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz" dedi.

Campbell, söz konusu adımlar kapsamında ABD'nin gelecek haftalarda "Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini" belirtti.

Campbell ayrıca, Tayvan ile ticari görüşmeler için de gelecek günlerde yeni bir yol haritası ortaya koyacaklarını ifade ederek, "Bölgedeki varlığımız, duruşumuz ve eylemlerimizle, Pekin'in provokatif ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı, Batı Pasifik'in daha istikrarlı bir duruma getirmeye çalışacağız" dedi.