ABD'den Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:40

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında tutulmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

"YAKINDAN TAKİP ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bruce, "Bu konuyu çok yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Türkiye, ABD açısından değerli bir müttefik ve ortaktır. Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye’nin temel özgürlükleri ve insan haklarını, bunun yanı sıra çevrimiçi özgürlükleri korumasını, anayasasına uygun şekilde ve ortak demokratik değerlerimiz doğrultusunda şeffaflığı ve hukuk kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamasını bekliyoruz" dedi.

"HER GELİŞME HAKKINDA YORUM YAPMAYACAĞIZ"

ABD’nin 19 Mart’ta İmamoğlu’nun durumuna ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik soruyu da yanıtlayan Bruce, şunları söyledi:

"Bu süreçteki her gelişme hakkında yorum yapmayacağız. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Türkiye’nin, tam bir şeffaflık içinde, adil ve tarafsız yargılanma hakkı da dahil olmak üzere temel özgürlükleri ve insan haklarını koruması önemlidir."