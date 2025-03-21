İmamoğlu’nun memleketi duygusal anlara sahne oldu: Başkan Kaya gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:37

Güncelleme: 21.03.2025 - 12:39

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyona tepkiler sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında buluşan yurttaşlar, İmamoğlu’na yönelik haksızlıklara ses yükseltiyor. Söz konusu eylemler, bazen duygusal anlara da sahne oluyor. Bunun bir örneği, İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da gerçekleşti. CHP Trabzon İl Örgütü tarafından düzenlenen eyleme katılan yurttaşlar, Maraş Caddesi'nden başlayarak Meydan Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

Yapılan yürüyüşe CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, birçok ilçe başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş boyunca yurttaşlar, İmamoğlu'na destek sloganları attı. Meydan Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından alanda İmamoğlu’nun annesinin duygusal konuşması dinletildi. Konuşmayı dikkatle dinleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaşananlardan etkilenerek gözyaşlarına hakim olamadı.

‘İMAMOĞLU’NA ‘ÖRGÜT LIDERI’, TERÖRIST ÖCALAN’A ‘KURUCU ÖNDER’ DIYORLAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Başkan Kaya, “Hepimiz biliyoruz ki, Ekrem İmamoğlu, 23 Mart’ta bütün Türkiye’nin büyük bir katılımıyla yapılacak ön seçimde CHP’nin ve Türk milletinin çoğunluğunun cumhurbaşkanı adayı olacak. O seçime 4 gün kala, bugüne kadar yaptığı pırıl pırıl çalışmalarla gurur duyulan, herkesin bağrına bastığı Ekrem İmamoğlu, bir anda örgüt yöneticisi ilan edildi.

Ne acıdır ki; bugüne kadar Türkiye’ye ağır bedeller ödeten, gençlerimizin kanına giren, alçak terör örgütü liderine utanmadan ‘kurucu önder’ diyebiliyorlar ama Ekrem İmamoğlu’na ‘örgüt lideri’ diyorlar. Yazıklar olsun. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez, bunu milletimiz asla kabul etmez, etmeyecektir de. Zulüm ile abat olanların sonu er geç berbat olacaktır” dedi. Başkan Kaya, bugün İmamoğlu’na destek olmak amacıyla İstanbul Saraçhane’de olacağını da belirtti.