ABD'den Erdoğan-Aliyev görüşmesi mesajı: Türkiye ile temas halindeyiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Karabağ'da yaşanan son gelişmelere ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Nahçıvan'a gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Matthew Miller, ABD'nin "bu konuda Türk Hükümeti ile temas halinde olduğunu" belirtti.
Miller, "Bu konuda Türk Hükümeti ile temas halinde olduğumuzu söylemek dışında özel bir yorumda bulunmayacağım. Cuma günü New York'ta bir araya geldiklerinde Bakan Blinken'ın Türk mevkidaşı ile ele aldığı konulardan biri de buydu. Tüm müttefik ve ortaklarımızın kalıcı bir anlaşmaya varılmasında yapıcı bir rol oynayabileceğini ummaya devam ediyoruz ve elbette buna Türkiye de dâhildir" dedi.
ERDOĞAN, NAHÇIVAN'A GİTTİ
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti.
Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı.
Erdoğan ile Aliyev öncülüğünde iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gıda Dedektifi' ile ilgili yeni gelişme
- Belge depremi: 'Affını isteyecek'
- İzmir Adliyesi'nde silahlı çatışma!
- İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?
- Dünya'da bir ilk: Bitki mantarı bir insana bulaştı
- 'CIA ajanı' bilmecesi
- 'Dilan-Engin Polat' iddiasına Selin Ciğerci dahil oldu
- Ünlü isimden yardım çağrısı: 'Ölüm tehdidi alıyorum!'
- Kopenhag'dan Grabara açıklaması!
- Seksten sıkılan adam penisini keseceğini açıkladı