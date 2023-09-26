ABD'den Erdoğan-Aliyev görüşmesi mesajı: Türkiye ile temas halindeyiz

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:18

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:18

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Nahçıvan'a gerçekleştirdiği ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Matthew Miller, ABD'nin "bu konuda Türk Hükümeti ile temas halinde olduğunu" belirtti.

Miller, "Bu konuda Türk Hükümeti ile temas halinde olduğumuzu söylemek dışında özel bir yorumda bulunmayacağım. Cuma günü New York'ta bir araya geldiklerinde Bakan Blinken'ın Türk mevkidaşı ile ele aldığı konulardan biri de buydu. Tüm müttefik ve ortaklarımızın kalıcı bir anlaşmaya varılmasında yapıcı bir rol oynayabileceğini ummaya devam ediyoruz ve elbette buna Türkiye de dâhildir" dedi.

ERDOĞAN, NAHÇIVAN'A GİTTİ

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gitti.

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı.

Erdoğan ile Aliyev öncülüğünde iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.