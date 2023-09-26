Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlamada meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:43
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
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Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi.

Karabağ’daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin içişleri bakanı yaptığı açıklamada, yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirterek, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.


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Karabağ yakıt deposu patlama

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