ABD'den Esad sonrası Suriye'ye ilk ziyaret!

Yayınlanma: 20.04.2025 - 16:42

Güncelleme: 20.04.2025 - 16:43

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, Cumartesi günü Temsilciler Meclisi Üyesi Cory Mills'i başkent Şam’da kabul etti.

Aralık ayında Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana ülkeye gelen ilk Amerikalı milletvekili olan Mills’e, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Marlin Stutzman da eşlik etti. Ziyaret, ABD ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceğine işaret ediyor.

Devlet haber ajansı SANA’ya göre, görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı. Görüşmenin detayları paylaşılmazken, Şam yönetiminin uzun süredir talep ettiği ABD yaptırımlarının kaldırılması beklentisi öne çıktı.

Mills ve Stutzman, Şam’ın tarihi mahallelerinde ve 14 yıllık çatışma sürecinde tahrip edilen alanlarda incelemelerde bulundu. Stutzman ayrıca, Esad rejiminin işkenceyle anılan Sedyana Cezaevi’ni ziyaret etti.

Trump yönetimi, Suriye'nin yeni yönetimini henüz resmi olarak tanımadı. Ancak Washington, bazı insani yardımların önünü açmak için yaptırımlarda geçici gevşemelere gitti. ABD Hazine Bakanlığı, enerji satışı ve arızi ticaret işlemlerine izin veren altı aylık bir genel lisans yayınladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Stutzman, “ABD’nin buradaki değişiklikleri tanıması ve yaptırımların kaldırılmasının yaratacağı ekonomik etkiyi anlaması çok önemli” dedi. Yaptırımların kaldırılması kararının Başkan Trump’a ait olacağını belirtti.

Stutzman ayrıca, “Suriye’nin yeniden başka bir diktatörün kontrolüne geçmesini istemiyoruz. Gördüğüm kadarıyla halk daha enerjik ve umutlu” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.