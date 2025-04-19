ABD Savunma Bakanlığı’ndan Suriye açıklaması: "Asker sayımız binin altına düşürülecek"

Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 19.04.2025 - 10:00

ABD hükümetinden, ülkenin Suriye’deki askeri varlığı ile ilgili açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, IŞİD’e karşı elde edilen başarı göz önünde bulundurularak Suriye’deki ABD askerlerinin belirli noktalarda birleştirileceğini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı’nın bu konuda bir talimat verdiğini kaydeden Parnell, "Bu kasıtlı ve şartlara dayalı süreç, ABD’nin Suriye’deki varlığını önümüzdeki aylarda bin ABD askerinin altına düşürecek" ifadelerini kullandı.

Küresel koalisyon güçleri ve ABD ordusunun IŞİD’e büyük darbe vurduğunu hatırlatan Sözcü Parnell, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkan Trump’ın güç yoluyla barış politikası ile uyumlu olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye’deki IŞİD kalıntılarına karşı saldırılarını sürdürmeye hazır olacak. Ayrıca, IŞİD üzerindeki baskıyı sürdürmek ve ortaya çıkabilecek diğer terör tehditlerine yanıt vermek için yetenekli ve kararlı koalisyon ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışacağız."

GÜVENLİK DURUMUNA GÖRE HAREKET

Parnell, açıklamasında terörizm tehdidinin Orta Doğu ile sınırlı olmadığına dikkat çekti. "IŞİD’in saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için her kıtada tetikte olacağız. Ortaklarımızın bölgedeki IŞİD ve diğer teröristleri daha da zayıflatma yeteneğini garanti altına almaya kararlıyız" diyen Parnell, "ABD Savunma Bakanlığı, bölgede önemli miktarda kapasite bulundurma ve gelişen güvenlik durumlarına göre aktif güç ayarlamaları yapma yeteneğini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE'DE KAÇ ASKERİ VAR?

New York Times gazetesi (NYT), 18 Nisan tarihli haberinde, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki 8 askeri üssünden 3'ünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladığını iddia etmişti.

Gazetenin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 üssünden 3'ünü kapatma planı kapsamında yüzlerce askerini geri çekmeye başladığı öne sürüldü.

Bu bağlamda Suriye'de 2 bin olan ABD asker sayısının düşürüleceği aktarıldı.

Kapatılan üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy, M.S.S. Fırat ve diğer küçük bir tesisin ismi geçerken, askeri yetkililerin, 60 gün sonra ek kesintiler yapıp yapmayacaklarını değerlendirecekleri ifade edildi.