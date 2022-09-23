ABD'den Finlandiya ve İsveç mesaj: Yıl sonuna kadar NATO'ya katılabilirler

23 Eylül 2022 Cuma, 12:34

ABD'nin Finlandiya Büyükelçisi Douglas Hickey, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine dair Politico'ya değerlendirmelerde bulundu.

Hickey, Finlandiya ve İsveç'in bu yılın sonuna kadar NATO'nun resmi üyesi olacağına inandığını söyledi.

Hickey, Macar mevkidaşı ile görüşmesinin ardından yakında Macaristan'ın da Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması yönünde olumlu bir karar alabileceğini söyledi.

'TÜRKİYE BU SÜREÇTE YALNIZ KALMAK İSTEMEZ'

Douglas Hickey, Türkiye'nin bu süreçte "yalnız kalmak istemeyeceğini", bu yüzden Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini "hızlı bir şekilde onaylayabileceğini" savundu.

Hickey, Türkiye'ye atıfta bulunarak, "Bu süreçte çok uzun süre yalnız kalmak istediğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Hickey, "Finlandiya, modern tarihteki tüm ülkelerin NATO'ya katılmaya en hazır olanıdır. Sadece başkasını değil, kendilerini de koruyacaklarını biliyorlar" diye konuştu.

Hickey ayrıca, özellikle Rusya'nın kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından sürecin "çok önemli" olduğunu belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulünü başarmalıyız. Bu durumu istikrara kavuşturmamız gerekiyor" dedi.