ABD'den İdlib'de operasyon: Hurras el-Din'in sözde üst düzey lideri öldürüldü

28 Haziran 2022 Salı, 09:32

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de terör örgütü El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen bir kişiyi hava saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras el-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda, söz konusu kişinin öldürülüp öldürülmediği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, ilk incelemede sivil kaybı olmadığı kaydedildi.