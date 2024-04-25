ABD'den iki ülkeye yeşil ışık: Antiradyasyon güdümlü füze satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya ve Hollanda'ya gelişmiş antiradyasyon güdümlü füze (AARGM-ER) satışının onaylandığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki Avrupa ülkesi Polonya ve Hollanda'ya genişletilmiş menzile sahip, gelişmiş antiradyasyon güdümlü füzelerin olası satışının onaylandığı bildirildi.
Polonya, 1,2 milyar dolar değerinde 360 antiradar füze ve program desteği, Hollanda da 700 milyon değerinde 265 füze talebinde bulundu.
Avrupa ülkelerinin savunma kabiliyetlerini artırmak amacıyla satın almak istedikleri füzelerin gerçek savaş şartlarında kullanılmış AGM-88 HARM radarsavar füzelerinin gelişmiş hali olduğu belirtildi.
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