ABD'den İran hamlesi: Yüksek alarma geçti

İngiliz haber ajansı Reuters ve ABD’li NBC News, ABD’li yetkililere dayandırdıkları haberlerinde İsrail’in Suriye’deki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırıya misilleme olarak İran’ın bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak muhtemel saldırısına karşı yüksek alarma geçtiğini belirtti.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 13:44
ABD'den İran hamlesi: Yüksek alarma geçti
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İsrail ordusunun geçtiğimiz pazartesi günü Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği ve 2’si general toplam 7 İranlı askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran’ın saldırıya karşılık vermesi beklendiğini, bu nedenle ABD’nin bölgede yüksek alarma geçtiğini ve hazırlandığını belirtti. Yetkili, “Kesinlikle yüksek düzeyde teyakkuz halindeyiz" ifadesini kullandı.

ABD’li NBC News ise iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington yönetiminin, İran’ın misilleme olarak “İsrail içindeki hedefleri” vurmasından endişe ettiğini belirtti. Yetkililer, İsrail içindeki bir saldırıda sivillerden ziyade askeri veya istihbarat hedeflerine odaklanılmasının beklendiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca Washington yönetiminin, İran’ın muhtemel misillemesine verilecek karşılığı da değerlendirmeye başladığını ifade ederken, ABD ordusunun halihazırda bölgede yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.

ABD’li yayın kuruluşu CNN International da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İran’ın, İsrail’in saldırısına misilleme olarak önümüzdeki hafta bölgedeki İsrail veya ABD varlıklarını hedef alacak "önemli" bir saldırıya aktif olarak hazırlandığını aktardı.

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Konsolosluğuna hava saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail’in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD’ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı.


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